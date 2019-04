Everaldo admite sentimento de frustração, mas pede para Flu 'esquecer' eliminação

O atacante Everaldo não escondeu o sentimento de frustração após o empate por 1 a 1 diante do Flamengo, na noite deste sábado, no Maracanã, que acabou eliminando o Fluminense do Campeonato Carioca. O jogador lamentou o resultado, mas foi otimista ao projetar a sequência da temporada.

"Precisamos esquecer (o resultado). Estamos frustrados com a eliminação. Queríamos o título, começar o ano com o pé direito. Lutamos, demos de tudo, mas infelizmente não foi possível. A equipe se entregou bastante, fez tudo o que poderia. Quando o título não vem, parece que está tudo errado. Mas não é assim. Vamos seguir trabalhando, porque o ano é longo. Tem muito tempo pela frente", avisou o atacante.

O Fluminense, mais uma vez, esteve muito perto de uma decisão. O clube das Laranjeiras abriu o marcador com Gilberto no primeiro tempo, mas acabou sofrendo o empate na etapa final, com gol marcado pelo atacante Gabriel. Assim, a equipe tricolor ficou novamente pelo caminho. Na Taça Rio, o segundo turno do Estadial, o time também foi eliminado pelo Flamengo na semifinal.

O time comandando por Fernando Diniz não terá tempo para lamentações, já que o próximo compromisso está marcado para terça-feira, às 19h15, no mesmo Maracanã. O Fluminense enfrenta o Luverdense, pela terceira fase da Copa do Brasil. No jogo de ida houve empate sem gols, no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde. Quem vencer avança à quarta fase. Uma nova igualdade e a vaga será definida nas cobranças de pênaltis.