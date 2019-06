Everaldo comemora estreia pelo Corinthians e admite que falta ainda entrosamento

O atacante Everaldo estreou pelo Corinthians no último sábado no empate sem gols com o Cruzeiro, no Mineirão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador entrou no decorrer do segundo tempo e pegou pouco na bola.

"Foi pouco tempo, mas jogo a jogo a gente vai conhecendo melhor os companheiros. Fizemos boa partida, conseguimos suportar bem a pressão do Cruzeiro, acho que foi um bom jogo na minha avaliação", analisou o atacante contratado junto ao Fluminense.

Everaldo tem características semelhantes a de Clayson. Tanto é que ele substituiu Sornoza na partida, mas Carille o colocou para jogar aberto pela esquerda. Clayson seguiu em campo, mas foi deslocado para atuar mais por dentro, como fazia nos tempos de Ponte Preta.

O atacante, no entanto, demonstrou que tem habilidade. Na primeira bola que pegou, deu um chapéu no adversário no campo de defesa e saiu jogando. A tendência é que ele continue na reserva na partida contra o Santos, quarta-feira, na Vila Belmiro, no último jogo antes da pausa para a Copa América.

O Corinthians ocupa a nona colocação no Brasileiro, com 12 pontos, a sete de distância do Palmeiras, o líder da competição. Para a próxima partida, Carille procura um substituto para a lateral-direita, já que não conta com Fagner, na seleção, e Michel Macedo, o reserva imediato, sofreu lesão muscular.