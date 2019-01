Everaldo comemora o bom início de temporada do ataque do Fluminense

O Fluminense só disputou dois jogos na Taça Guanabara, mas o atacante Everaldo já festeja o bom início de temporada da equipe, que marcou cinco gols nesses compromissos, desempenho que deixa do time na segunda colocação do Grupo B.

"Este ano a bola está entrando. Ano passado, a gente tentava, tentava e a bola não queria entrar. Esse ano estamos sendo felizes nas conclusões e já marcamos cinco gols nos dois jogos disputados", afirmou.

O atacante elogiou o trabalho do técnico Fernando Diniz, iniciado no começo do ano, apontando que o Fluminense deverá ter sucesso na sequência da temporada. "A filosofia do professor é diferente, com muita posse de bola, de agressão, a gente foi feliz no gol e conseguiu circular bem a jogada, com troca de passes, infiltração até a conclusão ao gol. O trabalho está sendo aperfeiçoado cada vez mais para que fique da forma que o professor quer", comentou.

Autor do primeiro gol na goleada por 4 a 0 sobre o Americano, na quinta-feira, Everaldo festejou o fato de já balançar as redes adversárias na segunda partida do ano. Após fazer apenas dois gols em 31 jogos pelo Fluminense em 2018, ele acredita que agora poderá deslanchar de vez com a camisa tricolor. "É o gol da confiança, da continuidade do trabalho, estamos trabalhando forte e graças a Deus, pôde sair o primeiro gol", disse.

O Fluminense volta a campo neste domingo, quando vai enfrentar a Portuguesa, às 17 horas, no Maracanã, pela terceira rodada da Taça Guanabara.