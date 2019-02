Everaldo diz que goleada dá confiança para o Fla-Flu, mas pede seriedade

O Fluminense não sofreu sustos e passou para a segunda fase da Copa do Brasil após uma goleada por 5 a 0 sobre o River do Piauí, nesta terça-feira, em Teresina. A vitória, no entanto, é página virada, já que agora toda atenção será voltada ao clássico deste sábado, contra o Flamengo, pela semifinal da Taça Guanabara. Para Everaldo, autor do segundo gol do time no Albertão, o resultado serve para dar confiança ao elenco.

"Agora é comemorar bastante hoje e começar a pensar no clássico. É uma vitória que dá confiança, mas a gente sabe que tem que continuar trabalhando para enfrentar o clássico com seriedade", afirmou o atacante na saída do gramado.

Destaque da partida, Everaldo disse que tratou o duelo contra o River como uma partida normal, mesmo diante da inferioridade do adversário. Além disso, apesar de ter sofrido um pênalti e participado do terceiro gol, lamentou não ter marcado mais um.

"Todo o jogo que Fluminense vai disputar é com vontade, é para vencer. O Fluminense é time grande. Eu estava muito afim de fazer o segundo gol, mas infelizmente não deu, O Mondragon pegou", comentou.

O adversário do Fluminense na próxima fase da Copa do Brasil sairá do duelo entre Votuporanguense e Ypiranga-RS, que se enfrentam às 16 horas desta quarta-feira, no interior paulista.