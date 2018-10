Everaldo 'esquece' Sul-Americana, garante foco do Flu no Brasileirão e mira G-6

O Fluminense entra em campo neste domingo para encarar o Atlético-MG, no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro, três dias antes de iniciar a fase de quartas de final da Copa Sul-Americana diante do Nacional, do Uruguai, no mesmo estádio. Mesmo com um confronto tão importante em vista, o atacante Everaldo garantiu o foco tricolor todo no duelo com o time mineiro.

"Sabemos que são duas competições totalmente diferentes, mas temos que pensar jogo a jogo. Temos que pensar primeiro no Atlético-MG e, depois do jogo de domingo, a gente pensa no Nacional. Acredito que vamos conseguir fazer uma bela partida, conseguir o resultado positivo com a ajuda dos meus companheiros", declarou nesta quinta-feira.

O Fluminense vem de derrota por 3 a 0 no clássico com o Flamengo, no último fim de semana. O resultado deixou a equipe na nona colocação, com 37 pontos, a nove do próprio Atlético-MG, que fecha a zona de classificação para a Libertadores. Mesmo com a distância, o foco é buscar uma vaga neste G6.

"Queremos entrar bem concentrados para fazer um bom jogo. Temos que ter mais atenção, a gente sabe que quando joga em casa, a obrigação de ganhar aumenta. Mas não vamos desistir, não vamos deixar de sonhar. Enquanto tiver possibilidade, vamos brigar pelo G6", apontou Everaldo.

Em busca deste objetivo, o atacante ressaltou a importância do apoio da torcida para o confronto com o Atlético-MG. "Quero fazer um pedido aos torcedores, convidá-los a nos apoiar no domingo, vai ser muito importante a ida deles ao Nilton Santos. Agradeço o carinho da torcida e quero dar muitas alegrias ainda a eles."