Everaldo minimiza seca de gols no Fluminense: 'Venho tendo boas atuações'

Se atacante vive de gols, Everaldo ainda não correspondeu à expectativa com a camisa do Fluminense. Contratado em julho junto ao São Bento, o jogador de 24 anos segue sem balançar as redes pelo clube tricolor. Ele próprio, porém, minimizou a seca e considerou que vem jogando bem.

"Na minha opinião, venho tendo boas atuações. Estou um pouco triste porque não marquei gol ainda, mas venho trabalhando forte para que quando apareça a oportunidade, eu possa marcar e ajudar meus companheiros", declarou o atacante, que deu a assistência para Luciano na derrota por 3 a 1 para o Atlético-PR, no domingo.

Everaldo deve seguir como titular do Fluminense no duelo diante do Deportivo Cuenca, quarta-feira, no Equador. E para deixar de lado o mau momento do Campeonato Brasileiro e sair do Estádio Casa Blanca, em Quito, com o resultado positivo, o jogador pediu "espírito guerreiro" de seus colegas.

"Sabemos que, em competição eliminatória, precisamos entrar com espírito guerreiro, de raça, determinação. É assim que vamos entrar porque sabemos que são dois jogos, se a gente der mole em um, talvez não consiga reverter na outra partida. Então, vamos entrar com esse espírito muito forte, guerreiro", prometeu.

O atacante ainda falou sobre a expectativa de jogar na altitude - Quito está a 2.850m do nível do mar - pela primeira vez na carreira. "Estou me preparando psicologicamente para a altitude. Nunca joguei lá, falam que é complicado. Conversei com o Sornoza, ele disse que Quito é um pouco mais tranquilo. Vamos nos preparar para conseguir um bom resultado nesse primeiro jogo."