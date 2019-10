Everaldo reaparece em campo e pode voltar ao Corinthians no próximo mês

Após passar por uma cirurgia no púbis no início de outubro, o atacante Everaldo voltou a aparecer em campo no Corinthians na última quinta-feira. Acompanhado de um fisioterapeuta do clube, o jogador correu no gramado. Com a evolução na recuperação, a tendência é de que Everaldo volte a ficar à disposição no próximo mês.

Quando realizou a operação, não estava descartada a ausência do jogador até o fim desta temporada. Everaldo operou para corrigir um problema no púbis que causava dores e, consequentemente, fazia o atacante ser desfalque em algumas partidas.

A ideia da comissão técnica foi realizar o procedimento cirúrgico já de olho na próxima temporada. O desfalque de Everaldo chegou a ser lamentado por Fábio Carille, que sente falta de atacantes de lado no elenco corintiano.

Everaldo foi contratado em maio do Fluminense. Ele disputou apenas nove jogos pelo Corinthians, com um gol marcado. A última vez que o atacante entrou em campo foi no dia 25 de agosto.