Everson admite 'erros coletivos' do Santos em derrota e celebra classificação

O goleiro Everson reconheceu que o Santos cometeu muitos erros coletivos nesta quarta-feira, algo que quase provocou a sua eliminação na quarta fase da Copa do Brasil, mesmo tendo vencido o Vasco por 2 a 0 no duelo de ida, na Vila Belmiro. Nesta noite, perdeu por 2 a 1, resultado suficiente para avançar de fase.

O Santos foi ao intervalo perdendo por 2 a 0, mas assegurou a vaga na etapa final graças ao gol de Jorge. Porém, correu riscos até os acréscimos, quando o Vasco teve um gol anulado por impedimento, de Ricardo, e ainda viu Maxi López desperdiçar ótima oportunidade.

"A gente errou duas jogadas no primeiro tempo. Foram erros coletivos. Corrigimos. Não pode acontecer novamente. Imaginávamos que teria sufoco nesses minutos finais. Conseguimos a classificação", afirmou Everson, em entrevista ao SporTV, reconhecendo a atuação ruim do Santos na etapa inicial, o que incluiu um erro de passe de Felipe Aguilar no lance do primeiro gol do adversário.

Para Jorge, o fato de o Vasco ter perdido a decisão do Campeonato Carioca no fim de semana para o Flamengo tornou o duelo desta quarta mais complicado, pois o adversário precisava dar uma resposta ao seu torcedor. Mas aliviado com a classificação, o lateral avaliou que o Santos pode brigar pelo título da Copa do Brasil.

"A gente sabia que seria difícil, contra uma equipe bem montada. Eles perderam uma final e sabíamos que eles entrariam com tudo. Não é o resultado que a gente queria, mas feliz com a classificação. A gente vai longe", disse.

Após avançar às oitavas de final, o Santos vai conhecer seu próximo adversário na Copa do Brasil através de sorteio. No domingo, às 11 horas, o time estreará no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, em Porto Alegre.