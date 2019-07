Everson se diz surpreso com sequência como titular no Santos

Em um time marcado pelo rodízio nas escalações, a sequência de cinco jogos não deixa dúvidas: Everson é o goleiro titular do Santos. Contratado no início da temporada, ele conseguiu conquistar a vaga que era de Vanderlei e admite que se surpreendeu por já ter esse status após tão pouco tempo no clube.

"Vim buscando meu espaço, mas, no meio do ano, com cinco ou seis meses de contrato, não imaginava ter uma sequência de cinco jogos seguidos. Está sendo um pouco de surpresa, mas sei da minha qualidade e da humildade que cheguei. Continuo trabalhando para que possa ter mais oportunidades e dar alegria ao torcedor do Santos", disse, em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira no CT Rei Pelé.

Contratado pela qualidade na saída de jogo com os pés, Everson também tem exibido outras virtudes no Santos, tanto que só sofreu seis gols em 13 jogos disputados. Ele celebrou o bom momento pessoal, mas preferiu apontar que o mais importante é ajudar o Santos a conquistar bons resultados.

"Você se analisar é difícil. Minha autocrítica é grande, eu me cobro antes mesmo de ser cobrado. É complicado, mas são seis gols em 13 jogos. Cheguei com essa repercussão de jogar com os pés, mas Sampaoli mostrou números do Brasileiro do ano passado. Não só com o pé, mas fiz mais cobertura, saída de gols e defesas difíceis. Não quero me comparar, procuro trabalhar. Tenho meta de não tomar gols, consequentemente equipe não vai perder. Com nossa qualidade na frente e o estilo do Sampaoli, faremos gols", comentou.

Everson, porém, descartou a possibilidade de acomodação por estar sendo titular. Lembrando que o técnico Jorge Sampaoli pode mudar o time a qualquer momento, algo que impede de se iludir com o cenário atual.

"Todos aqui conhecem o método do Sampaoli. Falei quando cheguei que brigaria por espaço e continuo brigando no dia a dia. Não temos 11 titulares. Cabe a mim buscar espaço e representar bem a equipe do Santos", disse.

Com 23 pontos, o Santos é o vice-líder do Brasileirão e voltará a jogar no domingo, quando vai visitar o Botafogo, no Engenhão, pela 11ª rodada.