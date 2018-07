Everton admite estrear o atacante Eto'o no jogo contra o Chelsea

Apresentado como novo reforço do Everton nesta quarta-feira, o atacante Samuel Eto'o exibiu entusiasmo e indicou que deseja estrear pelo seu novo time. O técnico Roberto Martinez, inclusive, revelou que o camaronês deseja entrar em campo já no próximo sábado, diante do Chelsea, no Goodison Park, pela terceira rodada do Campeonato Inglês, mesmo que esta não fosse a intenção inicial do treinador.

"É difícil. Eu tentei ter essa conversa e, sendo realista, gostaria de ter dez ou 11 treinamentos antes de colocá-lo em um ambiente competitivo", disse o treinador, para depois revelar que o comportamento de Eto'o o levou a começar a mudar a sua opinião, mesmo que não tenha confirmado a escalação do camaronês.

"Ele quer ser útil para a equipe imediatamente e quer estar envolvido. Ele está trabalhando hoje e tudo vai depender da condição que estiver ao longo dos próximos dois ou três dias para tomar essa decisão", completou.

Caso seja escalado, Eto'o reencontrará o seu último clube, afinal, defendeu o Chelsea na temporada passada. O camaronês confirmou o seu desejo de entrar em campo no próximo fim de semana, mas também indicou que o mistério só deverá ser desvendado momentos antes do confronto.

"Todo mundo quer jogar todos os jogos, mas isso não depende só de mim e da minha vontade de jogar", explicou. "Neste jogo não é aconselhável revelar a sua mão muito cedo e, mesmo que eu soubesse, eu não diria isso tão cedo se vou jogar neste fim de semana", concluiu.