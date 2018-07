Everton afirma que só quer jogar na lateral no Cruzeiro

"Acho que todo jogador que chega é válido para somar ao grupo. O professor optou por mim, e vou dar meu máximo para continuar. Mas ainda não começou o campeonato. Vamos esperar um pouco, mas, se Deus quiser, este ano, vou me firmar na lateral do Cruzeiro", disse.

Titular nos primeiros treinamentos do Cruzeiro no ano, Everton espera manter a condição no amistoso contra o Mamoré, no dia 27, em Patos de Minas. "Acho que primeiramente, para se firmar na lateral, é preciso esperar o professor definir time. Até lá, tenho que dar o máximo fisicamente, depois tecnicamente, e aí vai vir o amistoso para a gente se aprimorar mais ainda", comentou.

Everton reconheceu que oscilou na última temporada, o que levou inclusive a ser alvo de reclamações da torcida do Cruzeiro. "Acho que tive altos e baixos no ano passado. Quando estava mal, sofri com bastante vaias da torcida", afirmou.