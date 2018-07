Everton anuncia contratação de Eto'o e assina por 2 anos

Liberado pelo Chelsea após o fim do contrato de apenas uma temporada, o atacante camaronês Samuel Eto'o vai continuar jogando no futebol inglês. Ele acertou nesta terça-feira com o Everton, com quem assinou por dois anos.

Atacante de fama mundial, Eto'o já brilhou com a camisa do Barcelona e da Inter de Milão. Em 2011, foi para o Anzhi, da Rússia, onde ficou por dois anos. Na temporada passada, chegou ao Chelsea, somando 12 gols em 35 jogos.

Com a saída anunciada do Chelsea, Eto'o chamou a atenção de outros gigantes do futebol europeu, como Milan, Roma e até Liverpool. Mas acabou acertando com o Everton, que, após duas rodadas, ocupa o 10º lugar no Campeonato Inglês.

"Estou impressionado com a motivação que ele ainda tem", afirmou o técnico do Everton, Roberto Martinez, ao comemorar a contratação do atacante de 33 anos, que já ganhou todos os títulos possíveis nos clubes que jogou.

"Gosto do estilo do Everton. Posso ver imediatamente que terei a oportunidade de jogar meu futebol", avaliou Eto'o, cuja estreia no time de Liverpool pode acontecer justamente contra o Chelsea, sábado, pelo Campeonato Inglês.

Curiosamente, Eto'o acertou com o Everton no mesmo dia em que recebeu uma notícia ruim. Mais cedo, ele perdeu o posto de capitão da seleção de Camarões, por determinação do governo do país - o meia Mbia ficou em seu lugar.