Everton anuncia técnico português Marco Silva para a vaga de Sam Allardyce

Depois de uma tentativa frustrada, o Everton finalmente anunciou nesta quinta-feira a contratação do técnico Marco Silva para a próxima temporada. O português de 40 anos chega após viver bons momentos no Watford e substituirá o veterano Sam Allardyce, demitido há duas semanas.

Os detalhes do contrato não foram divulgados, mas é certo que Marco Silva chamou a atenção do Everton por conta do estilo ofensivo que impõe em seus clubes. Os torcedores da equipe de Liverpool reclamaram bastante dos trabalhos de Ronald Koeman e Allardyce na última temporada, justamente pelo pragmatismo.

"Sua visão de futebol, o jeito que ele pensa o esporte, é justamente o que nós queremos", declarou o diretor de futebol do Everton, Marcel Brands. "Como nossa fachada do lado de fora do Goodison Park (estádio do clube) mostra há muitos anos, o DNA é importante para o Everton e seus torcedores", completou o presidente Bill Kenwright.

O Everton já havia tentado a contratação de Marco Silva em outubro do ano passado e chegou a fazer uma proposta para o Watford, que rejeitou a liberação. O episódio, porém, gerou desgaste entre o treinador e seu clube, que caiu vertiginosamente na tabela. O resultado foi a demissão do português apenas dois meses depois, após 11 jogos sem vencer no Inglês.

"Eu sei o que os torcedores esperam. Eles esperam resultados, mas não apenas isso. Eu quero que nossos torcedores fiquem orgulhosos do que vão ver do nosso time em campo. Eu quero que eles sintam que estamos compromissados, que estamos trabalhando duro, e que se divirtam com nosso futebol, porque isso é importante também", disse o técnico.

O Everton fez uma temporada apenas regular em 2017/2018, mas melhorou com Allardyce no comando. O treinador levou a equipe à oitava colocação no Campeonato Inglês, mas não conseguiu colocá-la em nenhum torneio europeu.