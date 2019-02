Everton atribui sucesso ofensivo do Grêmio no Estadual a Renato Gaúcho

O Grêmio se isolou ainda mais na liderança do Campeonato Gaúcho ao vencer o Veranópolis pelo placar de 2 a 0, em partida realizada nesta segunda-feira à noite, na Arena do Grêmio. O atacante Everton exaltou a atuação da equipe, que tem o melhor ataque disparado da competição.

"Sabemos que a equipe grande sempre leva uma vantagem no Campeonato Gaúcho, mas as partidas são importantes para dar ritmo e, claro, sempre respeitando o adversário. O Renato fala: o melhor jeito de respeitar o rival é fazendo gols. E até sem querer estamos fazendo. Espero que possamos ser assim tão efetivos no ataque até o final da temporada", afirmou o atacante.

De fato, o Grêmio tem sobrado quando o assunto é gol. O time gaúcho marcou em 23 oportunidades no Estadual até agora, mais do que o dobro de Caxias e Aimoré juntos - fizeram dez gols cada. O Inter só tem nove gols.

Everton elogiou o Veranópolis, lanterna da tabela. "Sabemos da dificuldade quando um time menor vem jogar aqui. Eles ficam recuados. O Veranópolis fez um jogo difícil, mas o Marinho foi feliz em duas bolas, até em uma que tentou cruzar e acabou entrando. Acabou nos ajudando a conquistar essa vitória", afirmou.

Com o resultado, o Grêmio se manteve isolado na liderança do Gaúcho, com 20 pontos, quatro a mais do que o Internacional. O próximo desafio é na Copa Libertadores, diante do Rosário Central, no dia 6 de março, no Estádio Gigante Arroyito.