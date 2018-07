Everton busca empate com Hull na abertura da rodada final do 1º turno do Inglês

O Everton sofreu, mas conseguiu por duas vezes o empate na partida isolada que terminou em 2 a 2 com o Hull City, fora de casa, nesta sexta-feira, e abriu a última rodada do primeiro turno do Campeonato Inglês. O resultado, porém, pode ser considerado ruim para a equipe de Liverpool, que chegou aos 27 pontos na sétima posição e segue distante do Manchester United, sexto colocado, com 33.

Para completar, o Everton corre o risco de ser alcançado neste sábado pelo Southampton, que tem 24 pontos no oitavo posto da tabela e no complemento desta rodada enfrenta o West Bromwich, em casa.

Já o Hull, que se viu muito próximo da vitória, pois sofreu o segundo gol aos 39 minutos do segundo tempo, amarga a penúltima posição, com 13 pontos, e poderá fechar o ano na lanterna, hoje ocupada pelo Swansea, que tem 12 pontos e neste 31 de dezembro recebe o Bournemouth no País de Gales.

Obrigado a vencer para aumentar as suas chances de se livrar do rebaixamento, o Hull foi para cima do Everton no início do jogo e abriu o placar logo aos 6 minutos. Após escanteio cobrado da esquerda, Davis desviou a bola de cabeça no primeiro pau e encontrou Dawson, que bateu bonito de primeira para fazer 1 a 0.

Depois do gol, o Hull seguiu com maior volume ofensivo e poderia ter ampliado o placar, mas acabou levando o empate nos acréscimos do primeiro tempo, aos 46, após uma dupla lambança cometida pelo goleiro David Marshall, que se atrapalhou ao tentar afastar de soco uma cobrança de escanteio e marcou um gol contra.

Na etapa final, o time da casa voltou a ficar à frente no placar graças a um golaço do meia Snodgrass. Pouco depois de ter acertado a trave em linda cobrança de falta, ele conseguiu marcar em outra linda batida de falta que acertou o ângulo direito do goleiro Joel Robles, que ainda tocou na bola antes de ela entrar.

O mesmo Snodgrass, porém, deu mole na marcação no lance que resultou no cruzamento para Ross Barkley marcar de cabeça, aos 39 minutos, o gol do empate do Everton, que se salvou de uma derrota mesmo exibindo uma apagada atuação fora de casa. Já na próxima segunda-feira, a equipe de Liverpool volta a atuar fora de casa, desta vez contra o Sunderland. No mesmo dia, o Hull terá pela frente o West Bromwich, também longe de seus domínios, na abertura do segundo turno do Inglês.

RODADA CHEIA NO DIA 31 - O último dia do ano contará com sete partidas válidas pela rodada final do primeiro turno do Inglês. Em uma delas, o líder disparado Chelsea recebe o Stoke City, em Londres, às 13 horas (de Brasília). Já o vice-líder Liverpool, que está seis pontos atrás da equipe londrina, travará clássico com o Manchester City logo depois, às 15h30, também em seus domínios.

Este clássico, por sinal, valerá a vice-liderança, pois o City está apenas um ponto atrás do Liverpool na terceira posição. Burnley x Sunderland, Leicester x West Ham, Manchester United x Middlesbrough, Southampton x West Bromwich e Swansea City x Bournemouth são os outros jogos do dia.

A rodada final do primeiro turno será completada no domingo com os confrontos Watford x Tottenham e Arsenal x Crystal Palace. O Arsenal é o quarto colocado, apenas dois pontos atrás do City, e precisará ganhar para também não correr o risco de ser ultrapassado pelo Tottenham, quinto colocado, que está apenas um ponto atrás da equipe comandada por Arsène Wenger.