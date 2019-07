Arsenal conta com Edu Gaspar para acertar a contratação de Everton, do Grêmio

O Arsenal decidiu entrar forte na briga pela contratação do atacante Everton Cebolinha, do Grêmio. O clube inglês conta com o apoio do diretor técnico Edu Gaspar para acertar a contratação do jogador que foi um dos destaques da seleção brasileira na conquista da Copa América.

O Estado apurou que o jogador tem conversas adiantadas com o clube inglês e que Edu é o responsável por transformar um interesse em uma negociação concreta. Foi o dirigente quem indicou e negociou com o jogador e seus representantes. Os dois se aproximaram durante a Copa América e o dirigente mostrou para o atacante que defendeu o Arsenal pode ser uma boa opção para a sua carreira.

O Grêmio já sabe do interesse do Arsenal e aguarda a proposta oficial para abrir negociações. O acordo deve fechar na casa dos 40 milhões de euros (R$ 168,7 milhões) e o jogador já comunicou ao clube que gostaria de sair.

Inclusive, Everton ainda não tem presença assegurada na partida contra o Bahia, quarta-feira, pela Copa do Brasil. O Arsenal pretende acertar logo a contratação do jogador para evitar perdê-lo, já que outros clubes também sondaram o atleta. O Napoli apareceu recentemente com uma oferta tentadora, mas anteriormente, o Manchester City, Manchester United e Bayern de Munique também sondaram a situação do atleta.

O Grêmio tem direito a 50% dos direitos de Everton. O empresário do atleta, Gilmar Veloz, é dono de 30%, enquanto o Fortaleza tem 10% e o investidor Celso Rigo tem mais 10%.