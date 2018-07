Éverton celebra fase e vê Flamengo na briga, mas pondera: 'Pensar jogo a jogo'

"É fundamental esquecermos o que falam na imprensa, deixamos esse oba-oba por conta dos torcedores. O Flamengo hoje tem jogadores experientes, um time muito rodado. É difícil chegar onde chegamos, por isso temos que manter o foco nas partidas", declarou.

Para o meia, o Flamengo tem que pensar sempre no próximo jogo, a começar com o duelo diante da Ponte Preta, nesta quarta-feira, em Cariacica. "Temos que pensar apenas nos nossos jogos e esquecer dos adversários nesse momento. Precisamos pensar no jogo a jogo. É assim que brigaremos pelo título lá na frente. A Ponte Preta vem bem no campeonato", avaliou.

O jogador também falou das semelhanças entre a atual campanha e a do título de 2009. Naquele ano, o time carioca arrancou no segundo turno para ficar com um troféu que parecia nas mãos do Palmeiras, atual líder da competição. "Foi uma época diferente. Eu era bastante jovem e trabalhava com muitos jogadores experientes. Mas agora estou mais maduro e espero que tenha sorte nessa temporada também", disse.