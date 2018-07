Everton chega ao seu 11º empate no Campeonato Inglês Praticamente a cada duas vezes que entra em campo no Campeonato Inglês, em uma o Everton sai com um empate. Nesta segunda-feira, o time azul de Liverpool não saiu do 0 a 0 com o Southampton, fora de casa, no fechamento da 23.ª rodada da competição. Este foi o 11.º empate da equipe no torneio.