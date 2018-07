Everton comemora boa fase e projeta Maracanã lotado contra o Santos

Após um início de Campeonato Brasileiro apagado, o meia Everton tem rendido mais desde a chegada dos atacantes Paolo Guerrero e Emerson, que formam ao seu lado, o trio ofensivo do Flamengo. Animado, o jogador comemorou a boa fase da equipe e projetou grande apoio da torcida no duelo com Santos, em entrevista nesta quarta-feira, no CT do Ninho do Urubu.

"A equipe vem jogando bem, está numa sequência boa de jogos, de vitórias. A gente está crescendo na competição e sabe da importância do jogo de domingo", afirmou Everton. "Se vencermos o Santos, vamos dar um passo grande. Sabemos que o Maracanã estará lotado mais uma vez."

Pelo andamento da venda dos ingressos, o estádio estará lotado mesmo. No fim do dia, o Flamengo anunciou que 27.500 bilhetes já haviam sido comprados. A intensa procura provocou uma grande confusão - vândalos chegaram a depredar a bilheteria 4 do Maracanã pela manhã, mas a Polícia Militar interveio e as entradas continuaram a ser vendidas no decorrer do dia.

O time treinou em dois turnos nesta quarta-feira. Pela manhã, foram trabalhadas as partes física e técnica dos jogadores e, à tarde, o técnico Cristóvão Borges conduziu um treinamento coletivo, fechado à imprensa. Depois de vencer o Grêmio e Goiás, o Flamengo vai em busca de sua terceira vitória seguida na competição. No momento, o time carioca é o 11º colocado, com 19 pontos.