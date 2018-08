Everton comemora gol contra o Corinthians e convocação: 'É um momento mágico'

Convocado para a seleção brasileira para os amistosos de setembro, o atacante Everton vive seu melhor momento da carreira no Grêmio e comprovou isso na vitória sobre o Corinthians por 1 a 0 no sábado, na casa do adversário, em duelo pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador marcou o 13º gol em 2018 e superou seus números do ano passado, quando terminou a temporada com 12 gols. "Estou em um momento mágico da minha carreira. É natural, a gente sabe da importância da convocação, os holofotes se viram para você, mas tem que manter a regularidade. A seleção é alto nível", disse o jogador.

"É fruto de um trabalho, fico grato pela oportunidade de representar o meu país, é o ápice na carreira do jogador. Fico feliz, ele (Tite) estava observando, não só eu, como os outros convocados, fico feliz pela minha atuação e pelo gol", prosseguiu.

O Grêmio alcançou a terceira vitória consecutiva no Brasileirão e subiu provisoriamente para o terceiro lugar na tabela com 36 pontos. O Internacional recebe o Paraná na manhã deste domingo e pode retomar a posição.

Por conta da convocação, Everton deve desfalcar o Grêmio nos jogos contra o Santos e no clássico contra o Internacional pelo Brasileirão. O time tricolor também deve ficar sem o zagueiro Kannemann nessas partidas, já que ele foi convocado pela seleção argentina.