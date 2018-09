Everton comemora gol 'inédito' e Renato Gaúcho valoriza Grêmio no G4 do Nacional

Com uma formação alternativa recheada de jogadores reservas, o Grêmio não atuou muito bem, mesmo assim conseguiu vencer o Fluminense, fora de casa, no Engenhão, pelo placar de 1 a 0 neste sábado. Com isso, assumiu provisoriamente a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 50 pontos. Um dos grandes responsáveis por esse bom resultado foi Everton.

Após começar no banco de reservas, o meia-atacante entrou na partida no segundo tempo para mudar o destino do jogo e marcou o gol da vitória. E não foi qualquer gol, foi o chamado 'gol da rodada', marcado de letra. Everton aproveitou um passe diagonal de Thonny Anderson e mesmo desajeitado, ajeitou de lado e finalizou de calcanhar para as redes.

O próprio jogador disse que foi um gol inédito e que ele ficou feliz em ajudar a equipe nessa vitória. "Nunca. Foi a primeira vez. Contra o Ceará, na última rodada, acabei dando de calcanhar, o goleiro tirou. Hoje, fui feliz. As duas equipes não tiveram muitas oportunidades. No final, tentaram sem sucesso. Fui feliz em um lance isolado. Dá para incluir. Estou vivendo momento mágico, nada melhor do que fazer gol nesse estilo. Foi no improviso. Eu ia bater girando. Vi que o Júlio césar estava chegando. Vitória muito importante. Agora, é pensar no Tucumán. Não tem nada ganho", disse o atacante em entrevista logo após o fim da partida, ainda no campo.

O técnico Renato Gaúcho aproveitou para de elogiar o "atacante de seleção" pelo bonito gol e ainda vibrou com a vitória conquistada por um time recheado de jovens jogadores, mas que vem dando conta do recado quando é preciso. "Nossa equipe alternativa é bastante jovem e esses meninos vêm dando conta do recado. Apesar de não ter sido um bom jogo, conseguimos ir às redes no momento certo e oportuno para sairmos vencedores. Todos eles sabem da importância de cada um aqui dentro do clube e temos confiança total neles. Nossos treinamentos são sempre feitos com todo o grupo e todos têm provado que estão preparados", afirmou o comandante.

Com 50 pontos somados, o Grêmio entra no equilibrado G4. A equipe está na terceira colocação, empatado com o Palmeiras e Internacional, segundo e quarto colocados, respectivamente e atrás do líder São Paulo, que tem 51.

Já na próxima terça-feira, os gaúchos têm um jogo decisivo diante do Atlético Tucumán, que pode selar a classificação para às semifinais da Copa Libertadores. Só precisa manter a vantagem conquistada na Argentina, por 2 a 0. Pelo Campeonato Brasileiro, o time tricolor volta a campo no próximo sábado, às 21h, contra o Bahia, em Porto Alegre.