Everton comemora recuperação no São Paulo: 'Estou 100% fisicamente'

Sem dor ou limitações de movimentos, o meia-atacante Everton está pronto para ajudar o São Paulo a enfrentar o Santos, neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desfalque nos últimos três jogos, ele se diz 100% recuperado da lesão muscular na coxa esquerda.

"Estou sem dor e preparado para tentar ajudar os meus companheiros. Minha recuperação foi muito boa e não tenho limitações para realizar os movimentos no campo", garantiu, ao site oficial do clube, o líder em assistências da equipe na temporada, com seis passes para gol – além disso, ele balançou as redes cinco vezes, o que o coloca em quarto na lista de artilheiros, atrás apenas de Diego Souza e Nenê (12 gols cada), além de Tréllez (cinco).

"Fiz uma série de exercícios fisioterápicos e de fortalecimento muscular neste período, e agora estou 100% fisicamente de novo", afirmou o camisa 22, que estará de volta para formar o "quadrado mágico" da equipe ao lado de Diego Souza, Nenê e Rojas.

"Será um jogo difícil, porque as duas equipes estão embaladas. Mas vamos em busca de um resultado positivo, porque o nosso objetivo é manter o São Paulo na briga pela liderança", disse Everton, que participou normalmente do treino desta sexta-feira, em grande parte fechado à imprensa.

Vice-líder com 49 pontos, o São Paulo está empatado na tabela com o Internacional, que leva vantagem no saldo de gols (18 a 17). Enquanto os paulistas têm o clássico estadual na Vila, os gaúchos só entrarão em campo na segunda, quando visitam a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó (SC).