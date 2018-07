Everton confirma acerto com atacante Richarlison, ex-Fluminense

A diretoria do Everton confirmou nesta terça-feira a contratação do atacante Richarlison, ex-Fluminense. O jogador deixou o Watford para acertar com o time de Liverpool, que também disputa o Campeonato Inglês, para assinar contrato de cinco anos. O valor não foi revelado, mas a imprensa britânica estima que o Everton tenha desembolsado 40 milhões de libras (cerca de R$ 198 milhões).

+ Marcelo Oliveira elogia Fluminense, mas pede mais regularidade aos jogadores

Richarlison foi o primeiro reforço anunciado pelo técnico português Marco Silva, que assumiu a equipe no fim de maio. Silva havia comandado o brasileiro no Watford e decidiu trabalhar novamente com o atacante, que se destacou logo em sua primeira temporada no futebol inglês.

O treinador português já havia sido o responsável por tirar Richarlison do Fluminense na metade do ano passado, quando o atacante deixou o futebol brasileiro para reforçar o Watford.

"Quero fazer muito sucesso no Everton. Acho que será importante para mim trabalhar novamente com Marco Silva. Vou aprender ainda mais porque estou ainda em processo de aprendizado e quero me desenvolver e crescer aqui", declarou Richarlison, nesta terça, após ser oficializado pelo seu novo clube.

"O Everton pode botar fé em mim. Pretendo honrar essa camisa e demonstrar no gramado por que vim para este time. Já conheço o treinador obviamente, então sei como ele trabalha", declarou o jogador, que não esconde suas pretensões: ganhar uma oportunidade na seleção brasileira.

Richarlison protagonizou bons momentos pela seleção sub-20, mas nunca recebeu uma chance no time principal. "Me desenvolvi bastante com o Marco Silva no Watford. Foi muito bom e acredito que, um dia, ele poderá me ajudar a ser convocado para a seleção. Mas isso é para o futuro. O meu presente é aqui no Everton."

No futebol inglês, Richarlison se destacou logo nas primeiras partidas, ao marcar cinco gols em seus primeiros 12 jogos no Inglês. Mas depois viveu um jejum de gols, sem balançar as redes desde novembro. No Everton, o atacante espera repetir esse grande momento dos primeiros jogos.