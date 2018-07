Everton confirma transferência de Wayne Rooney para o DC United, dos EUA

O Everton anunciou nesta quinta-feira que o atacante Wayne Rooney acertou transferência para o DC United, clube da cidade de Washington, nos Estados Unidos, que disputa a Major League Soccer (MLS), principal liga de futebol norte-americana. O comunicado veio por meio do Twitter, com um desejo de boa sorte ao jogador inglês.

+ Apresentado como reforço do Liverpool, Keita recebe camisa 8 das mãos de Gerrard

+ Fellaini anuncia saída do Manchester United e promete revelar destino no domingo

"É fantástico me juntar ao DC United em um momento tão empolgante na história do clube, que está a apenas algumas semanas de inaugurar seu novo estádio. Me mudar para os Estados Unidos e para a MLS completa mais uma ambição da minha carreira. Estou faminto para ter sucesso aqui e vou dar o melhor de mim, como sempre fiz", disse Rooney ao site oficial do clube norte-americano.

Espera-se que Rooney esteja apto a jogar no dia 14 de julho, em partida contra o Vancouver Whitecaps FC, em Washington. A data foi reservada pelo DC United para inaugurar o Audi Field, novo estádio do clube, mas ainda não é certo que o inglês vai participar da confronto.

Pelo Twitter, o DC United divulgou um vídeo promocional para anunciar a transferência, no qual Rooney já aparece vestindo a camisa do clube, com a legenda "Sem Wayne, sem ganho". Após alguns segundos de suspense, o atacante se vira para a câmera e diz: "Está certo, DC. Vamos ao trabalho".

O Everton tinha um ano a mais de contrato com Rooney, mas não informou se liberou o atacante sem compensação financeira ou vai receber um valor pela transferência. Há 12 meses, o jogador retornou ao clube da cidade de Liverpool, onde foi revelado, após ser liberado pelo Manchester United, defendido por ele em 13 temporadas.

"Everton e DC United chegaram a um acordo de transferência em definitivo para Rooney disputar a MLS nos Estados Unidos", diz comunicado do Everton disponibilizado no site oficial do clube, cujo time foi apenas o oitavo colocado do Campeonato Inglês.