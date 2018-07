Everton contrata Deulofeu junto ao Barcelona por R$ 20 milhões

O atleta de apenas 21 anos de idade jogou pelo Sevilla na temporada passada, também por empréstimo, e agora festejou seu retorno ao Everton, pelo qual disputou 29 partidas e marcou três gols no Campeonato Inglês. "Estou de volta. Uma vez azul, sempre azul", escreveu o jogador em sua página no Twitter, a rede de microblogs da internet.

O técnico Roberto Martinez também comemorou a chegada de Deulofeu, que se tornou o segundo reforço do Everton para a próxima temporada após a contratação do meia Tom Cleverley junto ao Manchester United.

"Gerard não precisa de apresentação para ninguém aqui do Everton, nós todos sabemos bem do seu incrível talento futebolístico. Nós o conhecemos muito bem durante o seu período de empréstimo, não apenas como um jogador talentoso, mas também pelo seu grande caráter. Ele será um recurso fantástico para o nosso clube", ressaltou o comandante.

Ao oficializar a venda de Deulofeu, o Barcelona também explicou, em seu site oficial, que uma cláusula no contrato obriga o Everton a ceder o jogador caso o clube espanhol queira voltar a contar com a atleta e cumpra exigências previstas nos dois primeiros anos de vigência do acordo. Para completar, o Barça também tem direito de preferência pelo atacante caso o Everton resolva vendê-lo.