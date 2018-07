Everton contrata Lukaku em definitivo por R$ 105 milhões

Após conquistar a torcida do Everton na temporada passada, o atacante Romelu Lukaku foi anunciado nesta quarta-feira como reforço permanente do clube inglês. Na maior contratação da história do time, o belga acertou vínculo de cinco anos e teve seus direitos adquiridos por 28 milhões de libras (cerca de R$ 105 milhões).

Um dos principais atacantes da Bélgica na Copa do Mundo, Lukaku pertencia ao Chelsea, mas defendeu o Everton na temporada passada por empréstimo. Em 33 partidas, marcou 16 gols e ajudou a levar o time ao quinto lugar do Campeonato Inglês, garantindo vaga na Liga Europa.

Com boas atuações no Everton, Lukaku logo conquistou os torcedores e motivou a diretoria a mantê-lo no clube de forma definitiva. O atacante pertencia ao Chelsea desde 2011, quando deixou o Anderlecht. No entanto, estava emprestado nas últimas temporadas. Antes de defender o Everton, jogou uma temporada no modesto West Bromwich Albion, também da Inglaterra.

"Estou muito empolgado por voltar ao Everton", disse o atacante. "Eu tive uma experiência fantástica na temporada passada e um ótimo relacionamento com o técnico, o presidente, com todos os funcionários e os jogadores, e com toda a torcida. Mal posso esperar por entrar em campo novamente. Estou ansioso pelo início da temporada".

A contratação de Lukaku é a mais cara da história do Everton. Antes, este posto pertencia ao também belga Marouane Fellaini, comprado por 15 milhões de libras (R$ 56 milhões), em 2008. Fellaini trocou o Everton pelo Manchester United no ano passado.