Everton contrata volante que disputou a Copa pela Bósnia Quinto colocado no último Campeonato Inglês, o Everton ficou à beira da zona de classificação para a Liga dos Campeões. Para que isso não aconteça novamente na próxima temporada e a equipe finalmente volte à competição, a diretoria corre atrás de reforços, e nesta segunda-feira contratou mais um. Trata-se do volante Muhamed Besic, de apenas 21 anos, que estava do Ferencvaros, da Hungria.