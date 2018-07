Everton, Cortez e Léo Moura treinam e Grêmio deve ter força máxima contra o Fla

O Grêmio deverá contar com força máxima para o duelo contra o Flamengo na quarta-feira, às 21h45, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Na reapresentação do elenco nesta segunda-feira, o atacante Everton e os laterais Bruno Cortez e Léo Moura trabalharam normalmente e não devem ser problemas para a partida.

No empate do time tricolor por 1 a 1 com a Chapecoense, no domingo, o técnico Renato Gaúcho poupou todos os titulares. Mas esses três jogadores já haviam ficado de fora dos trabalhos de sexta-feira. Everton foi liberado por uma conjuntivite. Bruno Cortez e Léo Moura ficaram de fora por desgaste muscular.

A única ausência na reapresentação do elenco nesta segunda ficou por conta do zagueiro Geromel, que fez trabalhos específicos na academia, mas não deve ser problema para a partida. Ele treinou ao lado dos atletas que atuaram na partida em Chapecó. O lateral-esquerdo Juninho Capixaba, que ficou fora da última partida por conta de edema muscular, correu em torno do gramado.

Renato Portaluppi e o auxiliar Alexandre Mendes comandaram uma atividade técnica em meio-campo. Para acelerar a troca de passes até a conclusão para o gol, cada atleta tinha a limitação de dar até três toques na bola. O provável Grêmio para a partida terá: Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Cícero, Ramiro, Luan e Everton; André.