Everton Costa chega e já vai estrear com a camisa do Santos

SANTOS - O Santos provavelmente vai apostar em nova dupla, formada por Everton Costa e Thiago Ribeiro, para tentar melhorar o aproveitamento do ataque no jogo contra o Vitória, na Vila Belmiro. O time marcou apenas três gols nas últimas sete partidas, apesar de Claudinei Oliveira ter feito inúmeras experiências e dado oportunidade a sete atacantes desde a derrota contra a Ponte Preta - além de ter até escalado Montillo mais adiantado para atuar ao lado de Willian José no empate por 0 a 0 com o Bahia.

Everton foi apresentado nesta sexta-feira à tarde pelo presidente em exercício Odílio Rodrigues e o gerente Zinho, que demonstrou confiança no novo reforço. "O Everton é um jogador que acompanhei no Campeonato Brasileiro do ano passado, e até tentei levar para o clube no qual eu trabalhava (Flamengo)."

Zinho é o novo homem forte do futebol por causa das demissões de Pedro Luiz Nunes Conceição e Caio de Stefano do Comitê de Gestão. Acima dele só estão o novo superintendente André Zanota e o presidente, Odílio Rodrigues, que tratam mais das questões financeiras.

Com a chegada de Zinho, Claudinei Oliveira ficou fortalecido, mas o gerente tem participado até na preparação psicológica do time para entrar em campo, fazendo palestras motivacionais. Na opinião dele, o Santos precisa qualificar o elenco com jogadores experientes para não correr risco de ser rebaixado, o que restringe a ascensão dos garotos, conhecidos há muito tempo pelo treinador. De forma indireta, Zinho dá a entender que Renato Abreu, que precisa treinar pesado durante duas semanas para entrar em forma, e Everton Costa são titulares do time para reagir no Brasileiro.

Fazer gol, no entanto, não é o forte de Everton Costa. "Jogo mais pelas laterais do campo, como velho ponta. Corro bastante, tenho velocidade, ajudo a marcar e a roubar bola. Quanto aos gols, não sei quantos tenho na minha carreira porque não costumo contar." Ele marcou apenas seis em 57 partidas pelo Coritiba. "Se aparecer oportunidade, finalizo e o gol sai naturalmente."

MUDANÇAS DA DEFESA

Com o nome no Boletim Informativo Diário da CBF desde esta sexta-feira à tarde, Everton aumentou para nove o número de atacantes do elenco. Os outros são Thiago Ribeiro, Willian José, Henrique, Neilton, Giva, Gabriel, Geuvânio e Victor Andrade.

Os jogadores realizaram apenas um rachão nesta sexta à tarde, e Claudinei Oliveira não divulgou a escalação do time. Mas já é certo que a defesa terá duas mudanças em relação ao jogo contra o Bahia. Cicinho cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo e será substituído por Galhardo, e Gustavo Henrique entra no lugar de Durval, punido com a suspensão de um jogo pelo STJD por uma falta violenta que cometeu contra o Criciúma.

SANTOS x VITÓRIA

SANTOS - Aranha; Galhardo, Edu Dracena, Gustavo Henrique e Mena; Alison, Marcos Assunção, Cícero e Montillo; Everton Costa e Thiago Ribeiro. Técnico: Claudinei Oliveira.

VITÓRIA - Wilson (Gustavo); Ayrton; Reniê, Fabrício e Euler; Luís Alberto, Cáceres, Vander e Renato Cajá; Maxi Biancucchi e Dinei. Técnico: Caio Jr.

Árbitro - Pablo dos Santos Alves (ES).

Local - Vila Belmiro.

Horário - 18h30.

TV - SporTV.