Everton Costa é diagnosticado com miocardite, uma inflamação cardíaca

RIO - Depois do susto dado na partida diante do Resende, o atacante Everton Costa foi diagnosticado com uma miocardite, um processo inflamatório do músculo cardíaco. De acordo com nota oficial divulgada pelo Vasco nesta sexta-feira à noite, o jogador passou por uma série de exames que apontaram o problema. O clube não deixa claro, no entanto, a gravidade da situação.

Everton Costa atuava normalmente diante do Resende, quarta-feira, pela Copa do Brasil, quando começou a se sentir mal. Após ser substituído, o jogador chegou a ter uma convulsão, desmaiou no banco de reservas e precisou deixar o estádio de ambulância para o hospital. Os primeiros exames mostraram um quadro de arritmia.

Somente após a ressonância magnética ficou clara a situação do jogador. O Vasco inclusive contratou um cardiologista para cuidar exclusivamente do caso de Everton Costa. O doutor Gustavo Gouvea, aliás, dará uma entrevista coletiva ao lado do diretor-médico do clube, Clóvis Munhoz, sobre o quadro do atacante neste sábado, após a estreia vascaína na Série B contra o América-MG.

Everton Costa passa bem, mas segue no hospital Quinta D''or, em São Cristóvão, no Rio. A expectativa era de que ele ficasse internado até este domingo, mas, diante dos últimos acontecimentos, o jogador só deverá ter alta na terça-feira.