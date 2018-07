Everton Costa reforça o Vasco e mira títulos em 2014

RIO - A diretoria do Vasco oficializou nesta quinta-feira a contratação do atacante Everton Costa. O jogador disputou a última edição do Campeonato Brasileiro pelo Santos e foi apresentado como reforço da equipe carioca após o treinamento desta quinta-feira em São Januário. Motivado, ele espera ajudar o time a conquistar títulos na atual temporada.

"Vestir a camisa do Vasco é motivo de muita alegria. Quero muito ajudar a colocar o Vasco no lugar que merece. Acredito muito na equipe e vamos brigar por títulos. Isso é o que queremos", afirmou, durante a sua primeira entrevista coletiva como jogador vascaíno.

Rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro no último ano, o Vasco vem sendo bastante ativo no mercado de transferências, com o objetivo de montar um time mais forte e voltar para a elite do futebol nacional. Nas últimas semanas, chegaram ao clube o goleiro Martín Silva, os laterais André Rocha e Marlon, o zagueiro Rodrigo e o volante Aranda.

Assim, Everton Costa é mais um reforço a chegar ao Vasco para a temporada 2014. Com 28 anos, antes do Santos, o atacante também passou por Grêmio, Paulista, Fredrikstad, da Noruega, Caxias-RS, Internacional, Bahia, e Coritiba.