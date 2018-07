Éverton Costa se diz confiante com cirurgia cardíaca: 'Vou voltar a jogar'

RIO - Há pouco mais de um mês, o atacante Éverton Costa sofreu uma arritmia cardíaca durante um jogo do Vasco e desde então não atuou pelo clube e teve a continuação de sua carreira posta em dúvida por causa do risco de um novo problema. Nesta quarta-feira, o atleta concedeu uma entrevista coletiva em São Januário e mostrou sua vontade de retornar a jogar futebol.

O jogador foi diagnosticado com uma miocardite (inflamação no coração) e foi cogitada a implantação de um desfibrilador em seu corpo como precaução para o caso de novas arritmias. No entanto, o procedimento não garante o retorno de Éverton Costa aos gramados, mas, ainda assim, o atleta está confiante com o tratamento.

"Conversei bastante com a minha esposa sobre a possibilidade de colocar ou não o desfibrilador e decidimos que sim. Somos apegados a Deus e sabemos o que ele pode fazer. Eu vou voltar a jogar, pois tenho apenas 28 anos e não quero parar agora. Tenho muito o que fazer e mostrar ainda. Vocês vão ver o Éverton jogando novamente. Eu vou fazer uma história aqui", projetou com otimismo.

O atacante também aproveitou para agradecer o apoio dos torcedores. "Eu agradeço muito a torcida. Eu vejo toda hora as mensagens colocadas nas redes sociais. Isso me dá força e me deixa emocionado. É difícil passar o que estou passando. Só tenho que agradecer aos torcedores do Vasco. Não só os vascaínos, mas também os torcedores de outras equipes."