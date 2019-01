Everton derrota Bournemouth em casa e volta a vencer no Campeonato Inglês

Depois de duas derrotas consecutivas, o Everton sofreu, mas voltou a sorrir neste domingo com a vitória por 2 a 0 sobre o Bournemouth, em casa, no Goodison Park. O duelo foi válido pela 22ª rodada do Campeonato Inglês.

Ao voltar a somar três pontos, o Everton vai a 30 e fica no décimo posto da tabela de classificação, um pouco à frente do Bournemouth, que contabiliza 27 pontos e ocupa a 12ª colocação.

Os tentos do triunfo saíram no segundo tempo. Um gol do zagueiro francês Zouma e outro do atacante inglês Calvert-Lewin, este já nos descontos, foram suficiente para garantir a vitória e trazer algum sossego ao time de Liverpool que, antes do duelo desta tarde, tinha vencido apenas um dos últimos oito jogos no Campeonato Inglês.

O triunfo foi conquistado com suor e algum drama, já que o Everton sofreu algumas investidas do time visitante, especialmente no primeiro tempo, tanto que o goleiro Pickford foi o nome da partida na etapa inicial. A tranquilidade só veio, de vez, quando a equipe mandante matou a partida em contra-ataque nos acréscimos. Os brasileiros Bernard e Richarlison foram titulares e tiveram atuação regular.