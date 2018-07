Everton derrota Newcastle e fica na cola dos líderes do Campeonato Inglês

LIVERPOOL - Uma das surpresas deste início de Campeonato Inglês, o Everton venceu mais uma nesta segunda-feira e se manteve próximo dos líderes da tabela. Jogando em casa, o time de Liverpool derrotou o Newcastle por 3 a 2, com destaque para o atacante Romelu Lukaku, autor de dois gols. Com a vitória, no complemento da 6ª rodada, o Everton chegou aos 12 pontos e se manteve a apenas três do líder Arsenal. Liverpool e Tottenham, ambos com 13, completam o G4 inglês. Já o Newcastle segue com apenas 7 pontos, perto da zona de rebaixamento.

Jogando em casa, o Everton não teve dificuldade para se impor em campo nesta segunda. Abriu 3 a 0 ao completar 37 minutos de jogo. Lukaku abriu o placar logo aos 5 minutos, Ross Barkley ampliou aos 25 e Lukaku, mais uma vez, marcou o terceiro, aos 37.

No segundo tempo, o Newcastle tentou assustar os anfitriões. E descontou com Cabaye, aos 6, e Remy, aos 44 minutos. Mas não conseguiu evitar a derrota fora de casa. Na próxima rodada, o Everton vai visitar o Manchester City no sábado, enquanto o Newcastle vai duelar com o Cardiff, também fora de casa, no mesmo dia.