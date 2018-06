Everton deslancha no segundo tempo e derrota Crystal Palace no Campeonato Inglês

Depois de um primeiro tempo apático, o Everton deslanchou na etapa final e superou o Crystal Palace neste sábado por 3 a 1, no estádio Goodison Park, em Liverpool, pela 27.ª rodada do Campeonato Inglês.

Com a boa vitória em casa, o Everton assumiu a nona colocação da competição, com 34 pontos. Já o Crystal Palace segue com 27, apenas dois pontos na frente da zona de rebaixamento.

Embora tenha dominado a posse de bola no primeiro tempo, o Everton foi pouco efetivo e teve dificuldades para furar a defesa do Crystal Palace. Mas tudo mudou no primeiro minuto da etapa final, quando o meia islandês Gylfi Sigurdsson abriu o placar.

O caminho, então, ficou fácil. Apenas cinco minutos depois, o senegalês Baye Oumar Niasse ampliou. E, aos 30, o meia Tom Davies fez o terceiro e praticamente definiu o triunfo. Luka Milivojevic ainda descontou de pênalti, mas era tarde para o Crystal Palace buscar a reação.

Ainda neste sábado, jogando fora de casa, o Burnley foi surpreendido e perdeu para o Swansea City por 1 a 0, com um gol marcado pelo sul-coreano Ki Sung-Yueng já aos 36 minutos do segundo tempo. Permaneceu, assim, em sétimo com 36 pontos, nove na frente do adversário.

Em casa, por sua vez, o West Ham superou o Watford por 2 a 0, enquanto que Stoke City e Brighton ficaram no empate por 1 a 1.