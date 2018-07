Everton destaca respeito ao Flamengo e celebra 'gol especial' pelo São Paulo

Autor do gol da vitória do São Paulo por 1 a 0 sobre o Flamengo nesta quarta-feira pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Everton falou após o jogo sobre balançar as redes do Maracanã pela primeira vez desde que trocou o time carioca pelo paulista, no início deste ano.

+ Everton marca contra seu ex-clube e faz São Paulo colar no líder Flamengo

"Foi uma situação diferente. Voltar ao Maracanã, ver a torcida do Flamengo. É difícil jogar aqui, mas graças a Deus a vitória veio", disse na saída de campo.

No início do segundo tempo de jogo, o atleta aproveitou o cruzamento do estreante Rojas para marcar de cabeça. Não comemorou. "É um gol especial, pela história que tenho aqui e pelo respeito que tenho pelo Flamengo", analisou ao fim da partida.

Everton desfalcará o São Paulo contra o Corinthians, no próximo sábado. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática. No duelo desta quarta, foi substituído por Araruna, mas outra possibilidade é que Aguirre opte por Tréllez no ataque tricolor ao lado de Diego Souza e Rojas.