Everton diz que o Flamengo é um dos favoritos ao título do Brasileirão

Ainda no embalo do título do Campeonato Carioca, o Flamengo vai abrir o Campeonato Brasileiro neste sábado, às 16 horas, contra o Atlético Mineiro, no Maracanã. E, para o meia Everton, o time rubro-negro vai estrear na competição com o status de favorito ao título.

"Concordo que o Flamengo é um dos favoritos ao título", afirmou o meia, nesta sexta-feira, ao ser questionado sobre o favoritismo do seu time. "O elenco que o Flamengo montou aqui é muito qualificado, tem jogadores experientes, sabemos como é a pressão de jogar no Flamengo."

O jogador, contudo, acredita que o Flamengo não é o único favorito a levar a taça. "Sobre as outras equipes favoritas, vejo o Atlético-MG como uma delas, Corinthians, Palmeiras. No Brasileiro é muito difícil", ressaltou.

Para o jogo de estreia no Brasileirão, o Flamengo poderá contar com um aguardado reforço. O jovem atacante Vinícius Junior deve ser relacionado pela primeira vez para uma partida do time profissional. O atleta tem apenas 16 anos e foi bem recebido pelo grupo profissional nesta sexta.

"Ele é muito garoto, muito jovem ainda. Ele pode esperar tranquilidade na equipe e apoio de todos os jogadores. Ele é um jogador muito agudo, habilidoso e rápido. E tem a vantagem de ser muito forte para a idade dele, vai dar muitos frutos ao Flamengo", comentou Everton.