Everton e Éder Militão voltam a treinar no São Paulo

O São Paulo contou com os retornos do atacante Everton e do lateral Éder Militão no treino desta quinta-feira pela manhã, no CT da Barra Funda. No dia anterior, a dupla havia feito um trabalho à parte dos demais companheiros devido ao desgaste físico. Eles deverão ser titulares da equipe no confronto deste domingo, contra o Fluminense, às 16 horas, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Fora isso, o técnico Diego Aguirre não deixou a imprensa acompanhar muito mais do trabalho, já que apenas os 15 minutos iniciais foram abertos à imprensa. Em seguida, todos tiveram de se retirar para a sequência da atividade.

Quem apareceu no campo mais uma vez foi o lateral-esquerdo Reinaldo, como já acontecera na quarta-feira. Ele segue em transição para o campo após ter sofrido uma lesão muscular na coxa direita. Dificilmente terá condições de jogo para este fim de semana. A tendência é de que Edimar seja mantido no setor.

Depois de aquecer com os colegas, Reinaldo foi se juntar ao atacante uruguaio Gonzalo Carneiro, que se recupera de pubalgia e ainda não estreou pelo time são-paulino, para realização de exercícios físicos.

Rodrigo Caio, que vem fazendo tratamento em dois períodos depois da torção no pé esquerdo sofrida na última partida do São Paulo - empate sem gols com o Ceará, no domingo passado -, ficou no Reffis. A expectativa é de que ele desfalque o grupo nos próximos dois compromissos: após o Fluminense, o time dirigido por Aguirre receberá o Atlético-MG, no dia 5, no Morumbi.

Passadas duas rodadas do Brasileirão, o São Paulo aparece em sexto lugar, com quatro pontos somados.