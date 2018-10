Everton e garoto da base são relacionados por Aguirre no São Paulo

O São Paulo divulgou no início da noite desta sexta-feira a lista de 23 jogadores convocados pelo técnico Diego Aguirre para o clássico de sábado contra o Palmeiras, às 18h, no Morumbi, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante Everton, de volta à equipe após período ausente por dores musculares, e o garoto Antony, de apenas 18 anos, são as principais novidades entre os relacionados.

Everton treinou a semana inteira com a equipe e está recuperado de uma fibrose na coxa esquerda. Ele não atua desde o fim do primeiro tempo do clássico contra o Santos, dia 16 de setembro, na Vila Belmiro, quando deixou o jogo já perto do intervalo sentido dores na região. Ficou fora das partidas diante de América-MG e Botafogo.

O meia Antony, por sua vez, acabou de ser promovido ao elenco principal, junto com outros dois companheiros: Igor Gomes e Helinho. É a primeira convocação dele para defender a equipe de cima. "Passa um filme na cabeça. Desde os 7 anos sempre fui no estádio, no Morumbi, torcer pelo São Paulo. Hoje, saber que eu posso estar jogando, ajudando o time, não tem preço", disse o garoto, ao site oficial.

Sem nenhum jogador suspenso por cartões, Aguirre só tem uma baixa: Araruna, que se recupera de uma contratura na coxa direita.

Confira a lista completa de relacionados:

Goleiros: Jean, Lucas Perri e Sidão.

Laterais: Bruno Peres, Edimar e Reinaldo.

Zagueiros: Anderson Martins, Arboleda, Bruno Alves e Rodrigo Caio.

Volantes: Hudson, Jucilei, Liziero e Luan.

Meias: Antony, Everton, Everton Felipe, Nenê e Shaylon.

Atacantes: Diego Souza, Gonzalo Carneiro, Rojas e Tréllez.