Everton e Liverpool empatam em clássico morno pelo Inglês

No fechamento de um dia com jogos emocionantes, decididos nos últimos minutos, Everton e Liverpool fizeram neste sábado um clássico da cidade de Liverpool bem morno, sem grandes chances de gol para cada lado. Resultado disso foi um empate sem gols, no estádio Goodison Park, casa do Everton, pela 24.ª rodada do Campeonato Inglês, que não agradou a ninguém.

Na tabela de classificação, o Liverpool perdeu contato com os seus concorrentes a uma vaga nas competições europeias da próxima temporada. Com o ponto conquistado, chegou a 39, ainda em sétimo lugar, mas agora mais distante de Tottenham (quinto, com 43) e Manchester United (quarto, também com 43).

Já o Everton está em situação pior na competição. Com uma campanha decepcionante para o grupo de jogadores que possui - casos dos belgas Lukaku e Mirallas, do goleiro norte-americano Tim Howard e do lateral-esquerdo inglês Leighton Baines -, o time ocupa a modesta 12.ª colocação, com 27 pontos. Está mais perto da zona de rebaixamento do que da faixa de classificação à Liga Europa ou à Liga dos Campeões.

Em campo, o jogo pode ser resumido em dois lances - um de cada time, em cada tempo. De resto, apenas muita marcação e pouca criatividade e objetividade. Na primeira etapa, o Liverpool teve uma boa oportunidade em cobrança de falta cobrada pelo meia Gerrard e espalmada pelo goleiro espanhol Joel Robles. No segundo tempo, quase o Everton marcou no final. Coleman recebeu livre pela direita e chutou cruzado para bela defesa do francês Mignolet.