Everton e Tottenham ficam no empate por 2 a 2 pelo Campeonato Inglês

O empate, por 2 a 2, em Liverpool, nesta sexta-feira, pelo Campeonato Inglês, não foi bom para Everton e Tottenham, que brigam por uma vaga nas competições europeias na próxima temporada. Com o resultado, o time londrino chegou aos 50 pontos, em sétimo lugar, enquanto o adversário, com 49, é o oitavo colocado.

A partida não teve um vencedor, mas os quatro gols marcados foram muito bonitos. O Tottenham abriu o placar, aos 27 minutos, com Harry Kane. O autor de 31 gols na temporada, 21 no Inglês, aproveitou uma falha da zaga adversária e, com muita calma e tranquilidade, dominou a bola antes de bater de virada de pé esquerdo.

O Everton empatou quatro minutos de pênalti, depois com o islandês Sigurdsson esbanjou categoria na precisa cobrança. O capitão dos anfitriões mostrou maior domínio de bola aos 17 da etapa final, ao bater de chapa de pé esquerdo para virar o placar.

O Tottenham conseguiu o empate, aos 23 minutos, mais uma vez com o artilheiro Kane, que, em novo erro dos zagueiros adversários, voltou a dominar e bater na bola com extrema facilidade.

Os times tentaram o gol da vitória até o final, mas tiveram de se contentar com apenas um ponto, o que torna a missão de conseguir uma vaga nos torneios internacionais ainda mais complicada.