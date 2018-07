Everton empata em casa e perde a chance de encostar no líder Manchester City

O resultado leva o Everton ao terceiro lugar na tabela de classificação com 14 pontos, mas o time pode cair até três colocações, já que Arsenal (quarto), Liverpool (quinto) e Manchester United (sexto) ainda jogam neste final de semana. Logo atrás deles está o Crystal Palace, em sétimo com 11 pontos, que faz um início de campeonato acima de suas expectativas.

Em campo, o Everton mostrou superioridade no primeiro tempo. Com a boa fase do centroavante belga Romeru Lukaku, o time da casa criou boas chances de gol, mas só conseguiu abrir o placar aos 34 minutos. Em uma falta na entrada da área, pelo lado direito, Lukaku bateu com perfeição por cima da barreira e a bola entrou no ângulo esquerdo alto do goleiro Steve Mandanda, que só ficou olhando.

Na segunda etapa, o Everton tomou um balde de água fria logo aos 4 minutos com o empate do Crystal Palace. Após cruzamento da direita, o atacante Christian Benteke cabeceou no canto esquerdo do goleiro holandês Stekelenburg. A partir daí, o time de Liverpool começou a expor as suas fraquezas, que não teve forças para superar a defesa visitante.

Pela oitava rodada, a ser disputada somente após a pausa para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, o Everton terá o grande desafio de encarar o líder Manchester City, fora de casa. O Crystal Palace fará um duelo londrino contra o West Ham. Os dois jogos serão no dia 15 de outubro, um sábado.