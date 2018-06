Everton empresta atacante Mirallas para o Olympiacos

Sem espaço no Everton, o atacante Kevin Mirallas voltará a defender o Olympiacos, time que defendeu antes de se transferir para o clube inglês, em 2012. Ele foi emprestado à equipe grega até o fim da atual temporada europeia.

Mirallas defendia o Everton desde 2012, com 38 gols e 186 partidas disputadas nestes últimos anos. No entanto, o jogador belga de 30 anos não conseguiu espaço no time na atual temporada e preferiu retornar ao clube que defendeu entre 2010 e 2012.

A sua despedida do Everton aconteceu no mês passado, quando esteve em campo na vitória sobre o Apollon Limassol por 3 a 0, em rodada da fase de grupos da Liga Europa.

No Olympiacos, o jogador da seleção belga obteve mais sucesso na carreira. Foram 34 gols em 71 partidas e o título nacional em 2011 e 2012.