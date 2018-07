Everton espera substituir Leandro Guerreiro no Cruzeiro O técnico Joel Santana não poderá contar com o volante Leandro Guerreiro, suspenso, para enfrentar o Corinthians, neste domingo, no Pacaembu. Sem ele, o treinador pode mudar o esquema do Cruzeiro, escalando dois meias, ou colocar Everton na equipe titular, que entrará em campo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.