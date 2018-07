Everton faz 4 a 2 no Leicester em jogo movimentado e ainda sonha com Liga Europa

Everton e Leicester fizeram neste domingo, em Liverpool, um jogo extremamente movimentado pelo Campeonato Inglês. Com cinco gols apenas no primeiro tempo e diversas chances desperdiçadas de ambos os lados, os donos da casa levaram a melhor e derrotaram os atuais campeões por 4 a 2.

O resultado manteve o sonho do Everton de ir à Liga Europa do ano que vem, mas a tarefa não será fácil. A equipe tem 54 pontos na sétima colocação, mesmo número do Arsenal, que está em sexto e hoje iria para o torneio continental, mas o time londrino jogou três jogos a menos.

Já o Leicester viu acabar sua sequência de seis vitórias e perdeu pela primeira vez sob o comando do técnico Craig Shakespeare. Depois de chegarem a brigar contra o rebaixamento, no entanto, os atuais campeões arrancaram com o novo treinador e estão na 11.ª posição, com 36 pontos.

Com o primeiro tempo aberto de ambos os lados, o Everton abriu o placar antes mesmo de um minuto. Mirallas arrancou e sofreu pênalti, mas a bola sobrou para Davies, que marcou. Não demorou, no entanto, para que o Leicester empatasse. Gray arrancou pela esquerda e tocou para Slimani, que bateu por baixo do goleiro.

A virada também veio rapidamente, porque aos nove minutos Albrighton cobrou falta pelo lado esquerdo com perfeição e surpreendeu Robles. Mas da mesma forma, o Everton voltou à frente ainda na primeira etapa. Aos 22, Lukaku aproveitou assistência de Barkley para marcar, e 18 minutos depois foi a vez de Jagielka deixar sua marca após escanteio da esquerda.

Os técnicos aproveitaram o intervalo para acertar as defesas, e o segundo tempo foi menos aberto. Precisando do gol, o Leicester se lançou ao ataque e quase sofreu o quarto no contragolpe aos 12, quando Mirallas chegou a driblar Schmeichel, que se recuperou e tocou para escanteio. Mas na cobrança, Jagielka desviou e a sobra ficou com Lukaku, que bateu cruzado para selar o placar.

Ainda sonhando com uma vaga na Liga Europa, o Everton entra em campo novamente no próximo sábado, quando recebe o Burnley. Já o Leicester volta as atenções agora para as quartas de final da Liga dos Campeões. Na quarta-feira, a equipe visita o Atlético de Madrid pelo jogo de ida, na Espanha.