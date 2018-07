Éverton faz exames e pode ficar fora da viagem do Flamengo

O Flamengo pode ter uma baixa para a sua estreia na Copa do Brasil, o duelo com o gaúcho Brasil, em Pelotas, na próxima quarta-feira. O meia Éverton deixou o empate por 1 a 1 com o Madureira, no último domingo, com dores na coxa esquerda e se tornou dúvida para o confronto.

Éverton foi substituído durante o confronto em Volta Redonda por causa do desconforto e passou por uma ressonância magnética para avaliar a sua lesão. E o resultado do exame vai determinar ser o meia tem condições de participar do confronto de quarta-feira.

Por causa do problema, Éverton não participou do treinamento desta segunda-feira do Flamengo. Os titulares na partida com o Madureira apenas realizaram trabalhos regenerativos no CT do clube, enquanto os reservas disputaram um coletivo contra os juniores.

Os jogadores do Flamengo viajam na tarde desta segunda-feira para Porto Alegre, onde vão treinar no dia seguinte no CT do Grêmio. Ainda na terça-feira, a equipe segue viagem para Pelotas.

Com a lesão, Éverton não foi incluído na lista de relacionados do Flamengo para o duelo com o Brasil, mas poderá se juntar ao grupo na terça-feira em Porto Alegre dependendo do resultado da ressonância magnética.

Confira a lista de relacionados do Flamengo para o duelo com o Brasil, que conta com os retornos do atacante Alecsandro e do volante Luiz Antonio:

Goleiros: Paulo Victor, Daniel e Thiago

Zagueiros: Bressan, Frauches, Marcelo, Samir e Wallace

Laterais: Léo Moura, Pará e Thallyson

Volantes: Cáceres, Canteros, Jonas, Luiz Antonio e Márcio Araújo

Meias: Arthur Maia, Gabriel e Lucas Mugni

Atacantes: Alecsandro, Eduardo, Marcelo Cirino e Nixon