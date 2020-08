Everton faz segundo gol do Grêmio e desabafa: 'Cheguei desacreditado'

O primeiro gol de Everton com a camisa do Grêmio foi um golaço, bem ao seu estilo. Após um rebote da defesa do Caxias, ele pegou de primeira, forte e acertou o ângulo do goleiro Marcelo Pitol. Com os 2 a 0 no Estádio Centenário, o Grêmio largou na frente na decisão do Campeonato Gaúcho, nesta quarta-feira, e pode ser tricampeão no domingo em sua arena em Porto Alegre. Ao final do jogo, Everton, deu sua primeira entrevista em tom de desabafo.

"Estou vivendo um momento difícil, porque cheguei aqui desacreditado. Mas o pessoal acreditou em mim e quero agradecer o apoio do clube e do treinador (Renato Gaúcho). Agora é trabalhar cada vez mais", disse Everton, que estava no São Paulo e chegou ao Grêmio após troca envolvendo a ida de Luciano para o time do Morumbi.

Everton marcou o segundo gol aos 32 minutos do segundo tempo. O primeiro foi anotado por Pepê no começo do jogo. Por coincidência, um saiu e o outro entrou em campo.

Pepê deixou o campo logo aos quatro minutos da etapa final, quando caiu em campo puxando a perna esquerda. Logo ele ficou com a mão na parte posterior da coxa e teve que sair de campo amparado pelos médicos. O jogador acha difícil participar do segundo jogo. "A fisgada foi forte e o tempo de recuperação é curto. Não sei se vai dar, mas vamos tentar fazer a recuperação. De qualquer forma, o nosso grupo é forte e se eu sair, com certeza, quem entrar vai dar conta do recado."