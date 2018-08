Everton Felipe aparece no BID, mas não deve estrear pelo São Paulo

O meia-atacante Everton Felipe, contratado pelo São Paulo na última terça-feira, já está à disposição do técnico Diego Aguirre, ao menos no que diz respeito à parte burocrática da negociação com o Sport, mas não deverá ser relacionado pelo treinador para enfrentar justamente seu ex-time, domingo, às 16h, na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na tarde desta sexta-feira, o nome do jogador apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, o sistema eletrônico que registra os contratos firmados entre clubes e atletas. Isto significa que, oficializado como membro do elenco são-paulino, ele já pode vestir a camisa da equipe em competições.

Entretanto, a tendência é que Aguirre preserve o jogador e o deixe fora da lista de relacionados, por duas razões: primeiro, o treinador terá todos os seus titulares à disposição, o que tornaria a presença de Everton Felipe "dispensável" especificamente para este jogo. Segundo, o novo reforço tricolor ainda trabalha para estar 100% apto fisicamente.

Apesar de já ter trabalhado com bola no CT da Barra Funda no dia seguinte ao anúncio da sua contratação, o meia-atacante de 21 anos não atua desde antes da pausa para a Copa do Mundo, no dia 13 de junho. Neste ano, por sinal, ele só participou de oito partidas, fruto do tempo que passou se recuperando de uma grave lesão ligamentar no joelho esquerdo sofrida em setembro passado. Ele só voltou a jogar em março deste ano.

Nos últimos dias, ele vem reforçando o condicionamento muscular com trabalhos à parte no Reffis tricolor. Assim, o mais provável é Aguirre poupá-lo de uma estreia imediata para evitar o risco de perdê-lo por uma lesão secundária (fato comum em jogadores que voltam de longos períodos sem jogar).

Líder do Brasileirão, o São Paulo deve ir a campo com: Sidão; Bruno Peres, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Hudson, Jucilei (Liziero) e Nenê; Rojas, Everton e Diego Souza.