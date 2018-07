Everton Felipe é cortado da seleção sub-20 e Micale convoca são-paulino

O meia Shaylon ficou fora do grupo que defende o São Paulo na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao ser promovido para equipe profissional visando a participação na pré-temporada, mas também não deve participar dos primeiros treinos de Rogério Ceni à frente do elenco, pois foi convocado pelo técnico Rogério Micale para a disputa do Sul-Americano Sub-20.

Micale optou por chamar Shaylon após ser forçado a cortar Everton Felipe, do Sport, por causa de uma lesão sofrida no treinamento da última quinta-feira. Agora, portanto, o jogador do São Paulo deverá se juntar ao elenco que vai disputar o torneio continental no Equador.

Shaylon se destacou pelo São Paulo em 2016 ao marcar 23 gols pelo time sub-20, ajudando nas conquistas dos títulos da Copa Libertadores, da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista.

A seleção se prepara para o Sul-Americano Sub-20 na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), desde 12 de dezembro, com uma breve pausa para as festas de fim de ano. A comissão técnica decidiu antecipar a programação e embarcar nesta quinta-feira para o Equador, local da competição.

Astreia do Brasil no Sul-Americano Sub-20 será em 18 de janeiro contra os donos da casa. O Brasil está no Grupo A da competição, que conta ainda com Colômbia, Chile e Paraguai. Os quatro melhores times do torneio se classificam para o Mundial Sub-20.