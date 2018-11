Everton garante Grêmio focado nas 'três finais' por vaga direta na Libertadores

Dependendo apenas de si para garantir uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores, o Grêmio enfrenta o vice-líder Flamengo nesta quarta-feira, às 21h45, no Maracanã, pela 36ª rodada da competição. Everton, um dos destaques da equipe gaúcha, garante que o time está focado nas "três finais".

"São três finais. Estamos bem focados nesta reta final e dependemos apenas de nós mesmos para conseguir a vaga direta na Libertadores, que é muito importante para a nossa sequência no ano que vem. Uma pré-temporada mais longa faz toda a diferença", avaliou. No momento, o time do técnico Renato Gaúcho ocupa a quarta posição com os mesmos 62 pontos do São Paulo, mas à frente do concorrente paulista por ter uma vitória a mais (17 contra 16).

O confronto diante do Flamengo pode ser visto como uma revanche pelos gremistas, já que o time carioca eliminou a equipe gaúcha nas quartas de final da Copa do Brasil nesta temporada. Everton admitiu a frustração da derrota e afirmou que a eliminação ainda não foi digerida.

"Com certeza ainda está atravessado. A gente fica chateado, estivemos tão perto. Aquele gol deles acabou complicando os nossos planos. Com certeza, fica aquele sabor de revanche e a vontade de ir lá, ganhar deles e se aproximar ainda mais na tabela", afirmou.

O atacante que "escondeu" Luan e se tornou o protagonista do Grêmio nesta temporada e um dos principais jogadores do futebol brasileiro, tanto que ganhou oportunidades com Tite na seleção brasileira, credita seu sucesso neste ano ao amadurecimento.

"Um pouco mais de amadurecimento, de sequência, de confiança também e eu consegui manter essa regularidade. Espero que nos próximos anos possa fazer ainda melhor", disse Everton, que assegura que não recebeu ligação do técnico do Manchester City, Pep Guardiola. O gremista tem sido especulados em grandes clubes do futebol europeu. "Mas quem sabe, vai que ele me liga", brincou o jogador.